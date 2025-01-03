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03.01.2025, 12:24

Зеленский поставил Европе ультиматум

Новости Мира 0 1 016

Президент Украины Владимир Зеленский поставил ультиматум Европе по украинским беженцам и средствам противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он заявил во время интервью в телемарафоне, передает издание «Страна».

Фото: Johanna Geron / Reuters
Фото: Johanna Geron / Reuters

По его словам, несколько лидеров стран Европейского союза (ЕС) предложили вернуть Украине неработающих беженцев, а трудоспособных оставить в Европе. «Я им говорю, смотрите, давайте так: немного больше ПВО, и я скажу – возвращайтесь все. Но я буду возвращать всех, а не только тех, кто у вас не работает», — заявил Зеленский.

Европейские собеседники Зеленского, по его же собственным словам, отказались от такого сценария развития событий. Они настаивают лишь на возвращении неработающей части украинских беженцев домой.

Ранее во время телемарафона Зеленский назвал вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область сильным козырем на переговорах по урегулированию конфликта с Россией. Он отметил, что операция в российском регионе может оказать значительное влияние на мирные переговоры.

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