SHAMAN впервые показал свою дочь - певец вывел 10-летнюю Варвару на сцену и спел с ней дуэтом

Ярослав и Варя вместе вышли на сцену. Они спели дуэтом, исполнив композицию «Новогодние игрушки».
Фото: кадр из передачи «Песни от всей души» / smotrim.ru
По словам звезды, ему пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить девочку выступить с ним на телевидении. Варвара согласилась на это не сразу.
«Естественно, мне пришлось с ней поговорить, потому что девушка — с характером. Уговорили, сказали, что все будет в порядке», — цитирует певца портал "Страсти"
.
Напомним, Варвара является дочерью SHAMAN'a от первого брака с учительницей пения Мариной Рощупкиной, которая старше звезды на 6 лет. Официальный союз пары продлился с 2012 по 2016 год.
Справка: На следующий год после развода с Рощупкиной Дронов женился на бизнесвумен Елене Мартыновой, с которой развелся в сентябре 2024 года. Ходят слухи, что сейчас певец встречается со своей коллегой — 22-летней певицей Соей, настоящее имя которой Асият Сайгидова.
Ранее мы рассказали, что на «Песне года 2024» SHAMAN появился
в образе князя Владимира, которого артист играет в одноимённой этно-опере.
А в начале декабря 2024-го певец прокомментировал ролик, на котором темнокожий курсант из Африки великолепно исполняет его хит «Я русский».
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