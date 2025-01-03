SHAMAN впервые показал свою дочь - певец вывел 10-летнюю Варвару на сцену и спел с ней дуэтом

33-летний певец SHAMAN впервые показал свою дочь. Ярослав Дронов привел 10-летнюю Варвару на съемки специального новогоднего выпуска передачи «Песни от всей души» на канале «Россия 1″, передает hibiny.ru

Фото: соцсети Ярослава Дронова

Ярослав и Варя вместе вышли на сцену. Они спели дуэтом, исполнив композицию «Новогодние игрушки».

Фото: кадр из передачи «Песни от всей души» / smotrim.ru



По словам звезды, ему пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить девочку выступить с ним на телевидении. Варвара согласилась на это не сразу.

«Естественно, мне пришлось с ней поговорить, потому что девушка — с характером. Уговорили, сказали, что все будет в порядке», — цитирует певца портал "Страсти"

Напомним, Варвара является дочерью SHAMAN'a от первого брака с учительницей пения Мариной Рощупкиной, которая старше звезды на 6 лет. Официальный союз пары продлился с 2012 по 2016 год.

Справка: На следующий год после развода с Рощупкиной Дронов женился на бизнесвумен Елене Мартыновой, с которой развелся в сентябре 2024 года. Ходят слухи, что сейчас певец встречается со своей коллегой — 22-летней певицей Соей, настоящее имя которой Асият Сайгидова.

Ранее мы рассказали, что на «Песне года 2024» SHAMAN появился в образе князя Владимира, которого артист играет в одноимённой этно-опере.

А в начале декабря 2024-го певец прокомментировал ролик, на котором темнокожий курсант из Африки великолепно исполняет его хит «Я русский».