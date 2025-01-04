Неполадки в двигателе: российский самолет экстренно сел в Египте

Ночной рейс из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург превратился для 236 пассажиров в настоящий испытательный полет, передает Liter.kz со ссылкой на Shot .

Фото: Shot

Airbus A321, едва успев покинуть египетский аэропорт, через 10 минут снова оказался на взлетной полосе. Причиной неожиданного разворота стали неполадки в двигателе, которые пилот заметил на табло.

Сработали мгновенно и слаженно: экипаж запросил экстренную посадку, а на земле уже ждали пожарные и машины скорой помощи. Несмотря на стрессовую ситуацию, все прошло спокойно — пассажиры были эвакуированы в зал международных вылетов. По предварительным данным, никто не пострадал.