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04.01.2025, 13:11

Как вернуться к работе после длительных выходных - советы психолога

Новости Мира 0 778

Чтобы не получить эмоциональной перегрузки в первые рабочие дни после длительных выходных, следует применять несколько советов, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как пишет портал secrets.tinkoff, психолог Анастасия Малышева советует прибегнуть к некоторым рекомендациям, которые помогут справиться с постпраздничной апатией и вернуться к рабочему режиму в хорошем настроении.

Первое что нужно сделать, это не перегрузить себя на праздниках. Если в выходные дни было слишком много активности и впечатлений, сделайте один-два дня перед трудовой неделей пассивными - замедлитесь и выдохните.

Второе – необоходимо восстановить свой распорядок дня. Если в праздники вы просыпались в то же время, что и в рабочие дни, этот совет можно пропустить. Если нет, за два-три дня до возвращения в режим трудовых будней нужно начать мягко восстанавливать распорядок дня. Например, в праздники вы просыпались в 11:00, а на работу нужно вставать в 8:00, значит, начинайте каждый день сдвигать свой подъем на час назад - завтра в 10:00, послезавтра в 9:00 и так далее.

Помогает также выстраивание планов на ближайшие месяцы. Один из свободных дней посвятите планированию и на свежую голову поставьте после праздников новые цели, приоритеты, задачи. Определите, куда и зачем будете двигаться в новом году, - это добавит мотивации к тому, чтобы вернуться к работе после отдыха. Можно усилить эффект мелкими приятными мелочами: купить новый ежедневник или подобрать новый сервис-планировщик.

В четвертых – начинайте готовиться к предстоящей рабочей неделе. Среди праздничных дней 30-40 минут или больше на подготовку к предстоящей рабочей неделе. Наведите порядок на рабочем столе, в том числе на цифровом: в ноутбуке, планшете, смартфоне. Разберите почту, если туда что-то пришло за время праздников. Составьте список задач и приоритизируйте дела на неделю, установите понятные цели.

Чтобы не окунуться в работу с головой, не забывайте делать ритмичные нейроперерывы.  За время праздников организм расслабился и замедлился, ему трудно включиться в трудовой режим - он рискует очень быстро выдохнуться. Грамотная организация короткого отдыха в течение рабочего дня помогает плавно втянуться в офисный ритм. Психолог советует каждый час работы чередовать с пятиминутным отдыхом. Кроме этого, если позволяет расписание, можно сделать большой перерыв в течение дня - на 1,5-2 часа, - чтобы посвятить их личным приятным делам.

Еще один совет - найти приятные моменты в работе. Между удовольствием в праздники и рутиной рабочих обязанностей получается очень большой контраст, организм расслабился. Когда выходные закончились, уровень дофамина - нейромедиатора, который отвечает за удовольствие, - падает. Человек впадает в состояние тоски и грусти. Чтобы сгладить этот резкий контраст эмоций, найдите положительные моменты в возвращении к работе, постарайтесь добавить позитива. Либо можете запланировать маленькие приятности после работы - наградите билетом в театр или походом на каток. Или проведите его дома в уютном окружении. 

Если после праздников мучают лень или прокрастинация, очень трудно приступать к задачам, договаривайтесь с собой на небольшие промежутки активности: «Час занимаюсь задачей, таймер звучит - отвлекаюсь, отдыхаю». Можно начинать с 15-20 минут, чтобы испытывать еще меньше стресса. Такая сделка не создает условий принуждения к мучительной работе от рассвета до заката, перерыв уже виден на горизонте, для мозга меньше причин протестовать перед забытой рутиной. После того как начнете задачу, с высокой вероятностью втянетесь и спокойно проработаете больше этих 20 минут.

Также важно избегать строгой диеты. Изобилие праздничных угощений, скорее всего, отразилось на организме: быстрые углеводы в виде тортиков и конфет приучили организм к мгновенным энергетическим всплескам. Нужна перенастройка на правильный рацион с овощами, фруктами, минимумом жирного и сладкого, но обязательно плавная. Не уходите в голодание или разгрузочные дни — после 10 дней удовлетворения любых гастрономических желаний это станет лишним стрессом. Постепенно корректируйте рацион. Например, начните менять питание с одного приема пищи и за три-четыре дня дойдите до полного восстановления допраздничного меню. Сегодня только ужин правильный, а остальное с новогоднего стола. Завтра - правильный перекус и ужин и так далее.

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