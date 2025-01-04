В Петербурге пять часов оперировали двухлетнюю девочку, упавшую на стакан

Хирурги Педиатрического университета Петербурга пять часов оперировали ребенка, который упал на стакан и сильно порезал руку. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

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В клинику университета была доставлена двухлетняя жительница Всеволожска с глубокой раной руки. Девочка играла с братом дома и упала на стакан, осколком стекла она повредила предплечье.

Медики диагностировали у ребенка рваную рану с повреждением локтевого нерва, локтевой артерии, сухожилий и мышц. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства. В течение пяти часов хирурги сшивали поврежденные участки руки. Состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное, девочка продолжает лечение.

До этого сообщалось, что в Петербурге хирурги удалили куриный хрящ из горла 11-летней девочки. Ее экстренно госпитализировали из Псковской области, при поступлении в клинику Педиатрического университета она уже не могла самостоятельно дышать. При осмотре выяснилось, что у школьницы в горле застрял инородный предмет и появились уплотнения - гортань воспалилась.