124-летняя китаянка раскрыла секрет своего долголетия: она продолжает есть рис с жирным продуктом вопреки запрету врачей

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По данным издания, родилась Цю Чай в 1901 году. Она рассказала, что особо не ограничивает себя в еде и питается как минимум три раза в день. Спать китаянка ложится после 10 вечера, а весь день проводит по большей части в саду.

Долгожительница уверена, что до 124 лет она прожила благодаря одному элементу в своем рационе. На протяжении многих лет она почти каждый день ест рис с салом, съедая кусочек размером с мяч для настольного тенниса во время каждой трапезы.

Любопытно, что врачи посоветовали Цю Чай максимально сократить потребление животных жиров, но она решила не слушать профессиональных медиков и не отказалась от любимого блюда.

Справка: официально старейшей живущей женщиной на планете считается японка Томико Итоока, которой в начале осени 2024 года исполнилось 116 лет. Единственным человеком, чей возраст в 120 лет был документально подтвержден, была сверхдолгожительница из Франции Анна Мария Кальман.

Ранее мы писали, что 110-летний житель Британии раскрыл секрет своего долголетия.