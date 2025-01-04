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04.01.2025, 16:05

Приговор Трампу вынесут за 10 дней до инаугурации

Новости Мира 0 536

Судья из Нью-Йорка Хуан Мерчан назначил вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов на 10 января. Ответчик должен явиться на вынесение приговора либо очно, либо в виртуальном формате, передает Информбюро.

Фото: (с) Jabin Botsford/Reuters
Фото: (с) Jabin Botsford/Reuters

Хуан Мерчан отклонил ходатайство Дональда Трампа о прекращении дела в связи с его победой на президентских выборах. Из заявления судьи следует, что "наиболее жизнеспособным решением" станет приговор, который не будет предполагать содержание под стражей, денежного штрафа или условного срока, пишет Reuters.

Дело касается порноактрисы Сторми Дэниелс. В 2018 году The Wall Street Journal написал, что Трамп выплатил ей 130 тысяч долларов за молчание о связях. Как утверждает следствие, деньги передал адвокат Майкл Коэн. Прокуратура не стала преследовать Трампа из-за президентского иммунитета. В ноябре 2022 года началось новое расследование. Политика обвинили в подлоге через Trump Organization при возмещении адвокату переданных Дэниелс выплат.
На 20 января запланирована инаугурация Трампа.

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