Испания отменяет "золотые визы"

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Согласно документу, опубликованному в "Официальном государственном вестнике", эта программа предоставляла вид на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции. Наиболее популярным вариантом получения "золотой визы" было приобретение недвижимости на сумму не менее 500 тысяч евро. Другие варианты включали инвестиции в размере 1 млн евро в акции испанских компаний или 2 млн евро в государственные ценные бумаги Испании.

Визы и разрешения для инвесторов, действительные на дату вступления в силу данного переходного положения, будут оставаться действительными в течение времени, на которое они были выданы, - говорится в документе.

Как уточняется, инвесторы, подавшие заявление до вступления в силу поправок, могут получить визу по правилам, действовавшим на момент подачи.