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04.01.2025, 19:13

В Кыргызстане планируют запретить религиозные браки без госрегистрации

Новости Мира 0 550

За религиозный обряд бракосочетания без государственной регистрации брака предлагают налагать штраф. Закон уже вынесен на общественное обсуждение, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

КирТАГ пишет, что на физических лиц, предлагается наложить штраф в размере 10 тыс сомов (чуть более 60 тыс тенге). Кроме того, в справке-обосновании уточняется, что Комитет по правам ребенка ООН рекомендует запретить все без исключения браки для лиц, не достигших 18 лет, в том числе отменить возможность получения разрешения на вступление в брак в 17 лет.

В целях реализации этой рекомендации проектом семейного кодекса КР предусмотрено понятие «брачный возраст», согласно которому брак заключается по достижении 18 лет.

Предлагается также установить, что религиозные бракосочетания без государственной регистрации запрещены. Нарушение этой нормы влечет ответственность в соответствии с законодательством о правонарушениях. Проект закона «О введении в действие Семейного кодекса и внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере семейного законодательства в Кыргызской Республике» разработало Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

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