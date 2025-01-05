"Каждую беременность набирала вдвое": звезда "Универа" пожаловалась на лишний вес

Российская актриса Мария Кожевникова поделилась с подписчиками сложностями с избыточным весом после четвертых родов и попросила совета, передает NUR.KZ .

Фото: instagram.com/mkozhevnikova/

В сентябре прошлого года Мария Кожевникова в четвертый раз стала мамой. Судя по посту, появившемуся в ее Instagram-аккаунте, после беременности и родов актрисе не удается привести здоровье и фигуру в порядок.

Моя история такова, что каждую беременность я набирала вдвое больше своего веса, причем именно на последних месяцах, хотя старалась питаться правильно, без жирного, жареного, копченого и много гуляла, - поделилась актриса.

Она пожаловалась, что "с последней беременностью что-то пошло не так".

По моим анализам - сильно скачет сахар. Ставят (диагноз - прим. ред.) преддиабет, и это для меня тревожный сигнал. Пришлось еще сильнее ограничить себя в питании, - рассказала актриса и посетовала, что "устала ходить по врачам, сдавать анализы, на которых уже можно было бы сделать целое состояние".

Кожевникова отметила, что все рекомендуют ей начать лекарственную терапию, но она боится вмешательств в организм. И попросила, чтобы подписчики рассказали о своем опыте, действенности препаратов, которые успели испробовать на себе.

В комментариях подписчицы актрисы поделились опытом борьбы с преддиабетом, а также сделали комплименты красоте Кожевниковой.

Напомним, прошлым летом Мария сообщила о четвертой беременности. Снова став мамой, она показала первые фото из роддома.

Прошлой осенью звезда "Универа" рассекретила пол новорожденного ребенка, и только летом этого года рассказала, что сына назвали Александром.

Актриса с радостью делится в аккаунте снимками и с новорожденным, и со старшими детьми.