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04.01.2025, 20:36

"Каждую беременность набирала вдвое": звезда "Универа" пожаловалась на лишний вес

Новости Мира 0 572

Российская актриса Мария Кожевникова поделилась с подписчиками сложностями с избыточным весом после четвертых родов и попросила совета, передает NUR.KZ.

Фото: instagram.com/mkozhevnikova/
Фото: instagram.com/mkozhevnikova/

В сентябре прошлого года Мария Кожевникова в четвертый раз стала мамой. Судя по посту, появившемуся в ее Instagram-аккаунте, после беременности и родов актрисе не удается привести здоровье и фигуру в порядок.

Моя история такова, что каждую беременность я набирала вдвое больше своего веса, причем именно на последних месяцах, хотя старалась питаться правильно, без жирного, жареного, копченого и много гуляла, - поделилась актриса.

Она пожаловалась, что "с последней беременностью что-то пошло не так".

По моим анализам - сильно скачет сахар. Ставят (диагноз - прим. ред.) преддиабет, и это для меня тревожный сигнал. Пришлось еще сильнее ограничить себя в питании, - рассказала актриса и посетовала, что "устала ходить по врачам, сдавать анализы, на которых уже можно было бы сделать целое состояние".

Кожевникова отметила, что все рекомендуют ей начать лекарственную терапию, но она боится вмешательств в организм. И попросила, чтобы подписчики рассказали о своем опыте, действенности препаратов, которые успели испробовать на себе.

В комментариях подписчицы актрисы поделились опытом борьбы с преддиабетом, а также сделали комплименты красоте Кожевниковой.

Напомним, прошлым летом Мария сообщила о четвертой беременности. Снова став мамой, она показала первые фото из роддома.

Прошлой осенью звезда "Универа" рассекретила пол новорожденного ребенка, и только летом этого года рассказала, что сына назвали Александром.

Актриса с радостью делится в аккаунте снимками и с новорожденным, и со старшими детьми. 

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2002-2025 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И., Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете информации Министерства культуры и информации Республики в качестве информационного агентства и сетевого издания "lada.kz" под №KZ59VPY00103727 от 18.10.2024г