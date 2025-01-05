Варево с отвратительным вкусом: 99 человек из 100 допускают такую ошибку при приготовлении пельменей

Казалось бы, что может быть легче, чем сварить пельмени. Процесс настолько простой, что его доверяют даже детям. Как правльно сварить пельмени сообщает pnz.ru
Вода закипела, пельмени достают из морозилки и кладут в кастрюлю. После того, как они всплыли, добавляют черный перец, солят воду, кладут лавровый лист и варят еще 5-6 минут.
По словам кулинара и домохозяйки Инны Солдатовой, именно такой вариант приготовления пельменей является ошибочным.
«Многие из нас привыкли варить пельмени классическим способом – из морозилки в кипяток. И это самая распространенная ошибка, которую допускают 99 человек из 100. Такой подход может привести к тому, что пельмени слипнутся или полопаются», — рассказала в интервью порталу PNZ.RU кулинар.
Замороженные пельмени ни в коем случае нельзя бросать в кипяток. Попадая в кипящую воду, они испытывают температурный шок.
«Представьте, что вы положили в кипящую воду кусок льда. Он практически мгновенно покроется трещинами. С пельменями происходит то же самое. Если тесто тонкое, то уже через 3-4 минуты оно лопнет. Выплывшие из оболочки мясные шарики мало кому понравятся. Куски теста будут плавать отдельно, набирая воду, а сок от мяса, который обычно выделяется внутри кармашка, растворится в кастрюле. Получается варево с отвратительным вкусом», — отметила Солдатова.
Еще одна причина, почему замороженные пельмени не стоит бросать в кипяток – это склеивание.
На поверхности пельменей находится крахмал, который при контакте с кипятком начинает быстро набухать и становится липким. В результате пельмени слипаются в один большой ком.
«Если вы хотите правильно сварить пельмени и получить полное удовольствие от вкуса блюда, кладите их в горячую, а не кипящую воду. Еще один вариант – предварительно их разморозить, перед тем как положить в кипяток. В процессе варки пельмени следует постоянно помешивать. Осторожными, а не резкими движениями, чтобы не порвать тесто», — предупредила кулинар Инна Солдатова.
Для улучшения вкуса пельменей и предотвращения слипания можно добавить в воду немного растительного масла, дала совет эксперт.
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