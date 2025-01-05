Лукашенко обратился к главам государств ЕАЭС

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С 1 января Беларусь приняла председательство в органах Евразийского экономического союза.

"2025 год для Евразийского экономического союза будет знаковым: завершается пятилетка реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции и закладывается фундамент для старта нового этапа и воплощения в жизнь Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь". В связи с этим в целях укрепления плодотворного интеграционного взаимодействия государств - членов Союза предлагаем определить следующие основные приоритеты, которые должны оказаться в центре нашего общего внимания в наступившем году", - отметил Лукашенко.

Также он подчеркнул, что необходимо сосредоточить совместные усилия на развитии технологического потенциала государств - членов ЕАЭС и формировании общего пространства кооперационного взаимодействия во всех отраслях экономики.

"В этих целях нужно активизировать реализацию совместных проектов и программ в сферах информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, электротранспорта, микроэлектроники, робототехники и новых материалов. Сотрудничество в данном направлении позволит обеспечить надежную базу для развития партнерских отношений между предприятиями государств - членов ЕАЭС в целях создания новых импортозамещающих производств, выпуска совместной продукции под евразийским брендом", - заявил президент Беларуси.

Для повышения продовольственной безопасности Союза он предлагает сконцентрировать усилия на развитии селекции и семеноводства, повышении генетического потенциала племенных сельскохозяйственных животных.

Следует завершить формирование единого транспортного пространства с принятием равных (недискриминационных) условий и обеспечением справедливой конкуренции, особенно при выполнении воздушных перевозок, отметил Лукашенко.

"Также хочу обратить внимание на необходимость дальнейшей целенаправленной работы по выравниванию условий осуществления хозяйственной деятельности, созданию общей и прозрачной конкурентной среды на внутреннем пространстве Союза. При этом ключевое значение имеет результативное завершение формирования общих энергетических рынков ЕАЭС. В текущих условиях следует продолжить работу по защите внутреннего рынка. Такая деятельность должна быть нацелена как на совершенствование таможенно-тарифного регулирования для выравнивания условий хозяйствования в ЕАЭС, так и на полноценную защиту евразийского рынка от небезопасной продукции", - сказал президент.

А еще своевременным проектом может стать создание в ЕАЭС собственной биржевой системы индикаторов товарных рынков на ключевые товары. Это: нефтепродукты, сельхозпродукция, лесопродукция, стройматериалы и другое, на базе имеющихся информационных, методологических и технологических платформ стран Союза.

Нужен стимул для дальнейшего развития биржевой торговли и формирования конкурентных цен на товары, сказал Лукашенко.

Помимо этого, требуется активизация взаимодействия государств - членов ЕАЭС в области цифровой трансформации. Важным является развитие электронной торговли и международного сотрудничества во всех форматах.

"Как никогда ранее, от наших стран требуется переход на новый уровень информационного взаимодействия для принятия эффективных мер против различных деструктивных ресурсов, агрессивных выпадов. Представляется целесообразной разработка консолидированного подхода к формированию общего информационного пространства на основе уважения традиционных ценностей наших стран, исторического и культурного наследия народов. И, безусловно, мы должны достойно отметить особенную дату в нашей общей истории - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, объединить усилия, направленные на обеспечение мира и борьбу с нацизмом, который снова становится угрозой для всего человечества", - подчеркнул Лукашенко.

Еще важно демонстрировать мировому сообществу, что, только уважая друг друга и соблюдая правовые нормы, возможно развиваться, строить будущее, достигать благосостояния, отметил белорусский президент.