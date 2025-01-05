Долгий сон может стать вечным: риски тех, кто любит поспать подольше

Продолжительный сон может оказать негативное влияние на здоровье человека, об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на научное издание Neurology.

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Исландским ученым удалось установить, что люди, которые проводят во сне более девяти часов в сутки, имеют существенные риски развития инсульта. В их случае вероятность развития такого состояния повышается на целых 85%.

В ходе исследования ученые проанализировали данные другой крупной работы, известной как проект Nordic Health Research, который охватил данные порядка 32-х тысяч человек, не имеющих серьезных проблем со здоровьем.

На протяжении шести лет специалисты вели наблюдение за теми, кто стал участником проекта. Ученые фиксировали сведения, касающиеся режима сна этих людей и истории болезни. По итогу эксперты сделали вывод о том, что испытуемые, спящие более девяти часов, на 85% больше рискуют столкнуться с инсультом, нежели те, кто спит порядка семи или восьми часов. Доля участников, практикующих сон продолжительностью от девяти часов, составила 24%. Кроме того, 8% от числа испытуемых прибегали к дневному отдыху продолжительностью более полутора часов. Эти люди также имеют повышенные риски, связанные с сосудистыми нарушениями. Для них вероятность развития инсульта увеличивается на 25%.

Помимо нарушений работы сосудов, любители поспать подольше в большей степени рискуют заработать такие заболевания, как диабет, ожирение и гипертония.