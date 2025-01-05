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05.01.2025, 12:33

Долгий сон может стать вечным: риски тех, кто любит поспать подольше

Новости Мира 0 588

Продолжительный сон может оказать негативное влияние на здоровье человека, об этом  сообщает Газета.Ru со ссылкой на научное издание Neurology.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Исландским ученым удалось установить, что люди, которые проводят во сне более девяти часов в сутки, имеют существенные риски развития инсульта. В их случае вероятность развития такого состояния повышается на целых 85%.

В ходе исследования ученые проанализировали данные другой крупной работы, известной как проект Nordic Health Research, который охватил данные порядка 32-х тысяч человек, не имеющих серьезных проблем со здоровьем. 

На протяжении шести лет специалисты вели наблюдение за теми, кто стал участником проекта. Ученые фиксировали сведения, касающиеся режима сна этих людей и истории болезни. По итогу эксперты сделали вывод о том, что испытуемые, спящие более девяти часов, на 85% больше рискуют столкнуться с инсультом, нежели те, кто спит порядка семи или восьми часов. Доля участников, практикующих сон продолжительностью от девяти часов, составила 24%. Кроме того, 8% от числа испытуемых прибегали к дневному отдыху продолжительностью более полутора часов. Эти люди также имеют повышенные риски, связанные с сосудистыми нарушениями. Для них вероятность развития инсульта увеличивается на 25%. 

Помимо нарушений работы сосудов, любители поспать подольше в большей степени рискуют заработать такие заболевания, как диабет, ожирение и гипертония.

 

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