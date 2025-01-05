«Я даже вспотела»: певица Кети Топурия рассказала о самом дорогом подарке

Кети Топурия - известная певица и вокалистка группы «А-Студио». Она часто дает интервью и делится подробностями своей жизни. Накануне певица стала гостьей интернет-подкаста «За деньги», передает hibiny.ru

Фото с сайта hibiny.ru

Ведущий шоу поинтересовался, какой самый дорогой подарок Топурия получала. По словам Кети, однажды ей подарили Rolls-Royce. Кто презентовал ей такой дорогой автомобиль, певица раскрывать не стала. Об этом сообщает lady.mail.ru.

При этом Топурия призналась, что чувствует себя неловко, когда обсуждает тему роскоши с другими людьми.

«Я даже вспотела», — рассказала о своем волнении певица.

Справка: Кети Топурия родилась 9 сентября 1986 года в Тбилиси. В группу «А-Студио» она пришла в 2005 году. Настоящее имя певицы — Кетеван Топурия.

В августе Кети Топурия снова стала мамой — счастливая певица показала фото из роддома.

А ранее Кети Топурия устроила новорожденной дочери первую профессиональную фотосессию.