Грудь 19-летней девушки выросла до 7-го размера после вакцины от ковида (фото)

Все началось после первой дозы препарата. Девушка почувствовала покалывание в груди, а вскоре начала замечать стремительный рост. После второй прививки ситуация только ухудшилась — объемы стали увеличиваться с еще большей интенсивностью. При этом никаких гормональных нарушений у пациентки обнаружено не было.

За полгода грудь девушки увеличилась со второго до седьмого размера. Ей пришлось обратиться к врачам, чтобы сделать маммопластику. Исследования показали, что в ее молочных железах образовалась доброкачественная опухоль — псевдоангиоматозная стромальная гиперплазия. Она характеризуется избыточным разрастанием клеток в груди.

На данный момент нет прямых доказательств того, что причиной гигантомастии стала именно вакцина. Однако ученые продолжают исследования, чтобы лучше понять, какие побочные эффекты могут возникнуть после прививки от COVID-19.