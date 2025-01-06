18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
527.3
544.86
4.95
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.01.2025, 07:41

В 2025-м мир останется без интернета? Опасность сильнейших магнитных бурь объяснили эксперты

Новости Мира 0 462

В интернете гуляют слухи, что в 2025 году из-за сильнейших магнитных бурь, вызванных вспышками на Солнце, мир может остаться без интернета и даже без света. Пользователей соцсетей пугают глобальными сбоями и полным хаосом. Насколько это правда, выяснила корреспондент Tengri Life.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Слухи о возможных глобальных сбоях связи и электричества в 2025 году набирают популярность на просторах TikTok. Авторы видео утверждают, что солнечные бури, которые якобы достигнут пика активности в следующем году, могут вывести из строя спутники, нарушить работу серверов и даже оставить нас без электричества.

По информации сотрудников Института ионосферы, строить такие предположения просто нереально. Основная причина в том, что определить солнечные вспышки настолько заранее не представляется возможным.

"Предсказать точно сверхмощные события на Солнце заранее невозможно. Можно сделать точный прогноз на несколько часов и приблизительный – на несколько суток, но не дальше. Поэтому предвидеть такое событие за год невозможно. А это означает, что прогноз об "отключении" интернета в 2025 году является фейком", – объяснила ведущий научный сотрудник лаборатории диагностики и прогноза космической погоды Института ионосферы Ольга Николаевна Крякунова.

Фото depositphotos.com

Тем не менее, по словам казахстанского астрофизика Виктора Тейфеля, солнечные вспышки действительно могут оказывать влияние на нашу планету, но масштабы этого воздействия ограничены. Когда на Солнце происходят мощные выбросы энергии, заряженные частицы и электромагнитные волны достигают Земли, взаимодействуя с ее магнитным полем. Это может привести к временным сбоям в работе спутников, радиосвязи и GPS.

Впрочем, как отмечает эксперт, влияние солнечной активности на наземную инфраструктуру, такую как электросети или Интернет, минимально. Эти процессы могут затронуть определенные технологии, но чаще всего они носят локальный и кратковременный характер.

"Небольшое воздействие солнечная активность может оказывать на электронику, но в основном на ту, которая находится за пределами земной атмосферы. Например, на спутники, которые вращаются вокруг Земли. На них действительно могут воздействовать солнечные потоки, так называемый звездный ветер. Но даже такие случаи регистрируются крайне редко", – отметил астрофизик.

Он также объяснил, что радиосвязь, используемая на Земле, во многом защищена благодаря ионосфере — слою атмосферы, который отражает радиоволны.

"Когда Солнце воздействует на ионосферу, может незначительно меняться концентрация заряженных частиц или высота их слоя, что иногда влияет на коротковолновую радиосвязь. Но это незначительные колебания, которые редко приводят к серьезным сбоям", – уверен Виктор Тейфель.

По словам Тейфеля, в 2025 году, скорее всего, начнется, наоборот, спад солнечной активности. Однако даже если она усилится, серьезных последствий ждать не стоит, так как Земля защищена ионосферой (слоем атмосферы).

"Даже при усилении солнечной активности ничего критичного не произойдет. Единственное воздействие, которое она может оказывать, — это влияние на верхние слои земной атмосферы и магнитное поле, и то в пределах допустимых норм. Земля защищена своим магнитным полем и радиационными поясами, которые состоят из заряженных частиц. Эти пояса служат надежным щитом, защищая нас от прямых потоков солнечных протонов, электронов и других заряженных частиц", – объяснил астрофизик.

Ученый также подчеркнул, что за последние несколько лет солнечная активность не оказала ощутимого влияния на повседневную жизнь людей. Земля и ее экосистема давно адаптировались к изменениям, связанным с солнечными циклами, поэтому серьезных последствий ожидать не стоит.

"Мы изучаем процессы на Солнце уже более 200 лет, а само Солнце существует более 4,5 миллиарда лет. За это время прошло огромное количество циклов солнечной активности. Только за последние два века сменилось более 20 11-летних циклов. Земля и ее экосистема давно привыкли к этим изменениям, а небольшие колебания магнитного поля не оказывают значительного воздействия", – рассказал Виктор Тейфель.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»Новости Мира
16.12.2024, 14:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...