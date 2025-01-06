В 2025-м мир останется без интернета? Опасность сильнейших магнитных бурь объяснили эксперты

В интернете гуляют слухи, что в 2025 году из-за сильнейших магнитных бурь, вызванных вспышками на Солнце, мир может остаться без интернета и даже без света. Пользователей соцсетей пугают глобальными сбоями и полным хаосом. Насколько это правда, выяснила корреспондент Tengri Life .

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Слухи о возможных глобальных сбоях связи и электричества в 2025 году набирают популярность на просторах TikTok. Авторы видео утверждают, что солнечные бури, которые якобы достигнут пика активности в следующем году, могут вывести из строя спутники, нарушить работу серверов и даже оставить нас без электричества.

По информации сотрудников Института ионосферы, строить такие предположения просто нереально. Основная причина в том, что определить солнечные вспышки настолько заранее не представляется возможным.

"Предсказать точно сверхмощные события на Солнце заранее невозможно. Можно сделать точный прогноз на несколько часов и приблизительный – на несколько суток, но не дальше. Поэтому предвидеть такое событие за год невозможно. А это означает, что прогноз об "отключении" интернета в 2025 году является фейком", – объяснила ведущий научный сотрудник лаборатории диагностики и прогноза космической погоды Института ионосферы Ольга Николаевна Крякунова.

Фото depositphotos.com

Тем не менее, по словам казахстанского астрофизика Виктора Тейфеля, солнечные вспышки действительно могут оказывать влияние на нашу планету, но масштабы этого воздействия ограничены. Когда на Солнце происходят мощные выбросы энергии, заряженные частицы и электромагнитные волны достигают Земли, взаимодействуя с ее магнитным полем. Это может привести к временным сбоям в работе спутников, радиосвязи и GPS.

Впрочем, как отмечает эксперт, влияние солнечной активности на наземную инфраструктуру, такую как электросети или Интернет, минимально. Эти процессы могут затронуть определенные технологии, но чаще всего они носят локальный и кратковременный характер.

"Небольшое воздействие солнечная активность может оказывать на электронику, но в основном на ту, которая находится за пределами земной атмосферы. Например, на спутники, которые вращаются вокруг Земли. На них действительно могут воздействовать солнечные потоки, так называемый звездный ветер. Но даже такие случаи регистрируются крайне редко", – отметил астрофизик.

Он также объяснил, что радиосвязь, используемая на Земле, во многом защищена благодаря ионосфере — слою атмосферы, который отражает радиоволны.

"Когда Солнце воздействует на ионосферу, может незначительно меняться концентрация заряженных частиц или высота их слоя, что иногда влияет на коротковолновую радиосвязь. Но это незначительные колебания, которые редко приводят к серьезным сбоям", – уверен Виктор Тейфель.

По словам Тейфеля, в 2025 году, скорее всего, начнется, наоборот, спад солнечной активности. Однако даже если она усилится, серьезных последствий ждать не стоит, так как Земля защищена ионосферой (слоем атмосферы).

"Даже при усилении солнечной активности ничего критичного не произойдет. Единственное воздействие, которое она может оказывать, — это влияние на верхние слои земной атмосферы и магнитное поле, и то в пределах допустимых норм. Земля защищена своим магнитным полем и радиационными поясами, которые состоят из заряженных частиц. Эти пояса служат надежным щитом, защищая нас от прямых потоков солнечных протонов, электронов и других заряженных частиц", – объяснил астрофизик.

Ученый также подчеркнул, что за последние несколько лет солнечная активность не оказала ощутимого влияния на повседневную жизнь людей. Земля и ее экосистема давно адаптировались к изменениям, связанным с солнечными циклами, поэтому серьезных последствий ожидать не стоит.