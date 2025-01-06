iPhone начал сканировать ваши фото: как отключить функцию

Apple столкнулась с волной возмущения пользователей, обеспокоенных вопросами конфиденциальности их личной информации на iPhone и Mac, передает Tengrinews.kz.
Известный IT-специалист Джефф Джонсон раскрыл в своем блоге, что функция Enhanced Visual Search автоматически активировалась на устройствах, обновившихся до последних версий iOS и macOS. Эта функция анализирует фотографии для идентификации объектов, таких как достопримечательности, но по умолчанию включена без согласия пользователей.
"Включая эту "функцию" без спроса, Apple проявляет неуважение к пользователям и их предпочтениям", - написал Джонсон в своем блоге.
Если вы хотите отключить функцию, выполните следующие шаги:
Американский Forbes пишет, что шаг Apple вызвал волну негодования. Эксперты считают, что Apple должна была заранее информировать о новой функции и запрашивать согласие.
"Apple захватывает, маскирует и затем централизованно анализирует части пользовательских фотографий, чтобы определить и геолокализовать достопримечательности с помощью центральной базы данных. Если функция работает так, как заявлено, для пользователей нет риска для конфиденциальности. Однако технические детали понятны немногим, поэтому это становится вопросом доверия", - пишет автор Forbes Зак Доффман.
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