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06.01.2025, 08:16

iPhone начал сканировать ваши фото: как отключить функцию

Новости Мира 0 575

Apple столкнулась с волной возмущения пользователей, обеспокоенных вопросами конфиденциальности их личной информации на iPhone и Mac, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Что произошло?

Известный IT-специалист Джефф Джонсон раскрыл в своем блоге, что функция Enhanced Visual Search автоматически активировалась на устройствах, обновившихся до последних версий iOS и macOS. Эта функция анализирует фотографии для идентификации объектов, таких как достопримечательности, но по умолчанию включена без согласия пользователей.

"Включая эту "функцию" без спроса, Apple проявляет неуважение к пользователям и их предпочтениям", - написал Джонсон в своем блоге.

Почему это вызвало негодование?

  • Конфиденциальность: пользователи опасаются за свою личную информацию. Хотя Apple заявляет, что данные маскируются и обрабатываются безопасно, многие считают, что компания недостаточно прозрачно объясняет, как работает эта технология.
  • Подрыв доверия: Apple всегда позиционировала себя как защитника конфиденциальности, но автоматическое внедрение функции без согласования вызывает критику.
  • Прецедент: напоминает ситуацию 2021 года, когда Apple предложила систему для сканирования фотографий на предмет CSAM (материалы с насилием над детьми), что также вызвало негативную реакцию.

Как отключить улучшенный визуальный поиск (Enhanced Visual Search)?

Если вы хотите отключить функцию, выполните следующие шаги:

  1. Откройте "Настройки".
  2. Перейдите в раздел "Приложения".
  3. Выберите "Фото".
  4. Отключите опцию "Улучшенный визуальный поиск".

Как отключить улучшенный визуальный поиск (Enhanced Visual Search)

Американский Forbes пишет, что шаг Apple вызвал волну негодования. Эксперты считают, что Apple должна была заранее информировать о новой функции и запрашивать согласие.

"Apple захватывает, маскирует и затем централизованно анализирует части пользовательских фотографий, чтобы определить и геолокализовать достопримечательности с помощью центральной базы данных. Если функция работает так, как заявлено, для пользователей нет риска для конфиденциальности. Однако технические детали понятны немногим, поэтому это становится вопросом доверия", - пишет автор Forbes Зак Доффман.

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