Дима Билан рассказал, как его приворожила ведьма-поклонница

Один из самых популярных российских артистов-холостяков Дима Билан признался, что однажды его пыталась приворожить ведьма-поклонница. В один момент он осознал, что привязанность к девушке выходит за рамки разумного, что очень насторожило исполнителя, передает hibiny.ru

Фото: соцсети Димы Билана

Откровенное признание Билан сделал в ходе программы «Без масок». Знаменитость отметил, что тогда решил выяснить, что с ним происходит. Были серьезные подозрения на магическое влияние.

В итоге один из специалистов посоветовал Билану совершать определенный ритуал, заключающийся во вбивании булавок в порог квартиры, а также произнесении фразы-оберега.

«Сюда не зайдет тот, кто не должен заходить», — шептал Билан.

В итоге музыкант обнаружил, что девушка, к которой он привязался, стала меньше для него значить. А в один из моментов она не смогла прийти к нему домой, хотя раньше таких проблем у нее не возникало.

43-летний Билан подчеркнул, что у него нет доказательств присутствия магии, но ситуация кажется очень уж странной.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал о гонорарах Димы Билана за новогодние корпоративы.