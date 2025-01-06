Как быстро определить уровень тестостерона у мужчины с помощью длины пальцев рук

Определить уровень тестостерона у мужчины, заложенный генетически, можно без проведения анализов. Антрополог из Великобритании Джон Мэннинг убежден, что для этого достаточно взглянуть на длину пальцев рук, передает hibiny.ru

Фото: thesun.co.uk

Ученый написал о пальцевом индексе две книги, одна из которых называется «Влияние пола, этнической принадлежности и сексуальной ориентации на пальцевой рейтинг».

Специалист отмечает, что по длине пальцев можно судить о ряде черт характера и наклонностях человека, причем смотреть нужно именно на руки.

Мэннинг заявил, что мужчины с длинным указательным пальцем и коротким безымянным часто обладают низким уровнем тестостерона, а вот обратное соотношение говорит о высокой половой активности.

Также группа ученых, в составе которой был Джон Мэннинг, доказала, что люди с длинными безымянными пальцами более склонны к алкоголизму. Это тоже имеет отношение к количеству тестостерона в крови, сообщает Human Biology.