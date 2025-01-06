Очень редкий случай: стало известно, как хирург из Германии заразился раком от пациента

Крайне редкий случай заболевания раком под названием фиброзная гистиоцитома был зафиксирован в Германии. Во время операции на брюшной полости по удалению злокачественного новообразования, которая проводилась 32-летнему пациенту, хирург порезал себе палец, передает hibiny.ru

Фото: thesun.co.uk

Рану 53-летнего доктора сразу же обработали, однако через пять месяцев на месте пореза появилось уплотнение. После проведения исследования выяснилось, что это тот же самый вид опухоли, пишет metro.co.uk со ссылкой на статью в журнале New England Journal of Medicine.

Интересно, что отчет об этом случае был опубликован еще в 1996 году, однако спустя почти 30 лет журналисты вновь проявили к нему интерес.

Ученые тогда назвали этот случай уникальным, поскольку обычно таким образом заболеть раком невозможно. Дело в том, что генетически отличающаяся инородная ткань должна быть атакована клетками иммунной системы. Но в данном случае иммунитет хирурга дал сбой.

Появившаяся на месте пореза фиброзная гистиоцитома была удалена. В материале отмечается, что рецидива болезни пока зафиксировано не было, врач регулярно проходит обследования.