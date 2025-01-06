"Мы требуем справедливости": Ильхам Алиев о крушении самолета близ Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вина за крушение самолета "Азербайджанских авиалиний" близ Актау лежит на представителях России, передает NUR.KZ со ссылкой на Азертадж .

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Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.

"Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе (авиакатастрофе в Актау – прим. ред.), лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения", - сказал Ильхам Алиев.

Отметив, что сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков, он выразил уверенность в том, что скоро станет известно больше подробностей об обстоятельствах катастрофы.

"Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все встанет на свои места, вся картина произошедшей трагедии будет известна. И это, естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней", - заявил президент Азербайджана.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный.

На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана.

Выжили 29 человек. Все казахстанцы погибли.

29 декабря стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы (черные ящики) разбившегося близ Актау самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

На следующий день сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками.

В Минтрансе также сообщили, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.