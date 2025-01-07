Как не стать жертвой взлома в WhatsApp

WhatsApp — одно из самых популярных приложений для общения, что делает его лакомой целью для мошенников. Взлом аккаунта может обернуться утечкой личной информации, финансовыми потерями или использованием вашего имени для мошеннических действий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на АРРФР.

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Как мошенники могут взломать аккаунт

По одноразовому коду: мошенники сначала отправляют вам SMS с кодом авторизации. Затем через мессенджер вы получаете сообщение от номера вашего знакомого, который утверждает, что случайно указал ваш телефон при входе в свой аккаунт, и просит переслать этот код. Обычно такое сообщение поступает с уже взломанного аккаунта вашего друга, за которым стоят злоумышленники.

Приглашение встретиться через WhatsApp: мошенники могут связаться с вами в WhatsApp, выдавая себя за вашего знакомого, и предложить встретиться. Затем они сообщают, что якобы при бронировании кафе или ресторана ошибочно указали ваш номер телефона, и просят переслать код, который вы получили. Если вы отправите этот код, злоумышленники смогут получить доступ к вашему аккаунту в WhatsApp. Будьте осторожны: никогда не делитесь кодами подтверждения, даже если просьба поступает от знакомого.

Просьба занять деньги через WhatsApp: злоумышленники взламывают аккаунт пользователя в WhatsApp и начинают рассылать сообщения его родным, друзьям и коллегам. Они просят занять деньги, ссылаясь на срочную необходимость или сложные обстоятельства. В результате многие, доверяя "знакомому", переводят деньги на указанные реквизиты. Чтобы не стать жертвой такого обмана, всегда проверяйте подлинность таких просьб, связавшись с человеком по телефону или другим способом.

Как можно распознать мошенников во время переписки

оказывают давления, торопя с принятием решения;

могут угрожать или настаивают на доверии;

просят перевести деньги, сообщить пароли, PIN-код и другуюконфиденциальную информацию;- просят перейти по ссылкам;

запрашивают личные данные, такие как номер кредитной карты илибанковского счёта, дату рождения, пароли;- просят переслать сообщение другим пользователям, утверждая чтоэто срочно или важно;- требуют оплатить чтобы вы дальше смогли пользоваться WhatsApp.

Как обеспечить обезопасить аккаунт в WhatsApp