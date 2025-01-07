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07.01.2025, 09:19

Зеленского спросили, уважает ли он народ Украины после его слов о русских

Новости Мира 0 687

Ирландский журналист Чей Боуз задал вопрос украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, уважает ли он народ Украины после слов президента о том, что он презирает русских. Соответствующая публикация появилась на странице в соцсети X (бывшая Twitter) журналиста, передает "Газета.RU"

Фото: Lex Fridman/YouTube
Фото: Lex Fridman/YouTube

«Мне интересно, уважает ли он свой народ?», - задал вопрос журналист.

По словам Боуза, речь идет о том самом народе, который благодаря действиям Зеленского лишился церкви, а также лишился демократических прав.

До этого Зеленский заявил в интервью блогеру Лексу Фридману, что презирает русский народ.

Украинский лидер отметил, что хорошо владеет русским языком, но не будет говорить на нем, чтобы не давать повод президенту РФ Владимиру Путину заявлять, что украинцы и русские — один народ, поскольку они говорят на одном языке.

Он добавил, что на Украине живут люди, которые говорят на русском языке, и никто им этого не запрещает.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
" Зеленский заявил в интервью блогеру Лексу Фридману, что презирает русский народ.«Мне интересно, уважает ли он свой народ?», - задал вопрос журналист." А мне интересно за что воюют русские в рядах ВСУ?
07.01.2025, 05:02
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