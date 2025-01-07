Мощное землетрясение произошло в Тибете: десятки погибших, разрушены здания

Мощное землетрясение произошло в Тибете, передает корреспондент Tengrinews.kz . По данным DW , десятки людей погибли, и еще десятки получили ранения. По данным Китайского центра сейсмологических сетей, магнитуда подземных толчков составила 6,8.

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На данный час сообщается о более чем 30 погибших. Наиболее всего пострадал город Шигатсе и округ Дингри. Там разрушены здания.Тремор также ощущался в Непале и в Индии.

Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 7,1.

К 10 утра были зафиксированы "многочисленные афтершоки", самый большой из них был магнитудой 4,4, отмечает Синьхуа.

"Округ Дингри и прилегающие его районы пережили очень сильные толчки, и многие здания вблизи эпицентра рухнули", - сообщил государственный вещатель CCTV.

Священный город Шигатсе является резиденцией Панчен-ламы, одной из самых важных фигур тибетского буддизма.