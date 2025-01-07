Еще одна страна стала полноправным членом БРИКС

Индонезия стала полноправным членом БРИКС, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство иностранных дел Бразилии. Кандидатура Индонезии была одобрена в 2023 году.

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Страна-председатель БРИКС в 2025 году - Бразилия - сообщила о том, что Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Об этом сообщается на сайте МИД Бразилии. "В контексте временного председательства в БРИКС, правительство Бразилии объявило об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного члена.

Лидеры БРИКС одобрили кандидатуру Индонезии на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года в рамках процесса расширения группы для полноправных членов. В связи с президентскими выборами 2024 года, Индонезия официально уведомила группу о своей заинтересованности в присоединении к БРИКС только после формирования ее нового правительства.

В 2024 году страны БРИКС единогласно одобрили членство Индонезии", - сказано в сообщении.

Напомним, 24 декабря прошлого года стало известно, что Казахстан с 2025 года станет страной-партнером межгосударственного объединения БРИКС. Данную информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

До этого, в октябре 2024 года, президент страны Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в XVI саммите глав государств БРИКС. Во время визита Токаев встретился с Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами.

Во время саммита Токаев высказался о ситуации на Ближнем Востоке и в Украине. В своей речи президент отметил, что для Казахстана важен тот факт, что с каждым государством-участником БРИКС у нас сложились поистине дружественные отношения. Он добавил, что многосторонние усилия БРИКС будут гармонично дополнять деятельность ООН.

На официальном сайте говорится, что БРИКС - неформальная группа государств, в которую входят Федеративная Республика Бразилия, Российская Федерация, Республика Индия, Китайская Народная Республика и Южно-Африканская Республика. Создание БРИКС инициировала российская сторона.