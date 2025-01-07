Похищенного в Грузии российского туриста нашли мёртвым в реке Накра - детали жестокого преступления

В Грузии в регионе Самегрело — Земо Сванети было совершено нападение на супружескую пару из России — Виктора и Алину. Женщина рассказала, что злоумышленники отобрали телефоны, попытались изнасиловать её и попросили её мужа выйти из автомобиля, после чего в него выстрелили, передает hibiny.ru

Фото: тг-канал Mash

Нападавшие разделились: одни увезли мужчину, а другие — его жену. Спустя время преступники оставили её на дороге и скрылись.

По информации Telegram-канала SHOT, похищенный в Грузии российский предприниматель из Тулы Виктор Соловьёв убит. Его тело обнаружили в реке Накра недалеко от места преступления.

Подозреваемые задержаны. В злодеянии обвиняют 32-летнего и 38-летнего мужчин. Сейчас ведётся расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.