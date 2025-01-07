Разгадана главная тайна генетики: ученые выяснили, кто из родителей передает свой интеллект ребенку

Исследование охватило более 12 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, передает almaty.tv

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Результаты исследования

Ученые из разных стран продолжают исследовать загадки наследования интеллекта, и одно из последних открытий вызвало оживленные дискуссии. Согласно данным, опубликованным на портале Psychology Spot, интеллект ребенка в значительной степени передается от матери. Это связано с генами, расположенными на Х-хромосоме, которая играет ключевую роль в формировании умственных способностей.

Материнская Х-хромосома и интеллект

Исследование охватило более 12 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Ученые изучили их уровень IQ, образование, социально-экономический статус и другие факторы. Оказалось, что гены интеллекта преимущественно передаются через Х-хромосому. У женщин их две, в то время как у мужчин только одна, что увеличивает вероятность наследования умственных способностей именно от матери. Более того, гены интеллекта на отцовской Х-хромосоме часто остаются неактивными.

Это открытие подтверждают и другие исследования. Например, ученые из Университета Глазго установили, что уровень IQ ребенка чаще всего ближе к уровню интеллекта матери. Они проанализировали данные почти 13 тысяч молодых людей и пришли к выводу, что материнские гены определяют развитие областей мозга, связанных с мышлением, памятью и языковыми способностями.

Не только гены: роль среды

Однако генетика — это лишь часть уравнения. Исследователи подчеркивают важность внешних факторов в развитии интеллекта. По мнению ученых из Университета Миннесоты, прочная эмоциональная связь с матерью в раннем детстве способствует лучшему развитию когнитивных способностей. Дети, окруженные любовью и заботой, демонстрируют более высокую настойчивость и лучше справляются с логическими задачами.

Эмоциональный интеллект: вклад отца

Хотя материнские гены играют ведущую роль в формировании когнитивного интеллекта, отец также вносит свой вклад. Его гены больше связаны с развитием лимбической системы мозга — области, отвечающей за эмоции и адаптацию к стрессу. Таким образом, эмоциональный интеллект и способность к эмпатии часто наследуются по отцовской линии.

Результаты исследований подчеркивают сложность наследования интеллекта. Он формируется на пересечении генетических факторов и влияния окружающей среды. Матери играют ключевую роль как на генетическом уровне, так и в воспитании детей. Однако важно помнить: развитие интеллекта — это процесс, который можно поддерживать через любовь, заботу и создание благоприятной образовательной среды.