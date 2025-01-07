18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
527.3
544.86
4.95
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.01.2025, 12:22

Разгадана главная тайна генетики: ученые выяснили, кто из родителей передает свой интеллект ребенку

Новости Мира 0 846

Исследование охватило более 12 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, передает almaty.tv

Фото Сгенерировано ИИ
Фото Сгенерировано ИИ

Результаты исследования

Ученые из разных стран продолжают исследовать загадки наследования интеллекта, и одно из последних открытий вызвало оживленные дискуссии. Согласно данным, опубликованным на портале Psychology Spot, интеллект ребенка в значительной степени передается от матери. Это связано с генами, расположенными на Х-хромосоме, которая играет ключевую роль в формировании умственных способностей.

Материнская Х-хромосома и интеллект

Исследование охватило более 12 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Ученые изучили их уровень IQ, образование, социально-экономический статус и другие факторы. Оказалось, что гены интеллекта преимущественно передаются через Х-хромосому. У женщин их две, в то время как у мужчин только одна, что увеличивает вероятность наследования умственных способностей именно от матери. Более того, гены интеллекта на отцовской Х-хромосоме часто остаются неактивными.

Это открытие подтверждают и другие исследования. Например, ученые из Университета Глазго установили, что уровень IQ ребенка чаще всего ближе к уровню интеллекта матери. Они проанализировали данные почти 13 тысяч молодых людей и пришли к выводу, что материнские гены определяют развитие областей мозга, связанных с мышлением, памятью и языковыми способностями.

Не только гены: роль среды

Однако генетика — это лишь часть уравнения. Исследователи подчеркивают важность внешних факторов в развитии интеллекта. По мнению ученых из Университета Миннесоты, прочная эмоциональная связь с матерью в раннем детстве способствует лучшему развитию когнитивных способностей. Дети, окруженные любовью и заботой, демонстрируют более высокую настойчивость и лучше справляются с логическими задачами.

Эмоциональный интеллект: вклад отца

Хотя материнские гены играют ведущую роль в формировании когнитивного интеллекта, отец также вносит свой вклад. Его гены больше связаны с развитием лимбической системы мозга — области, отвечающей за эмоции и адаптацию к стрессу. Таким образом, эмоциональный интеллект и способность к эмпатии часто наследуются по отцовской линии.

Результаты исследований подчеркивают сложность наследования интеллекта. Он формируется на пересечении генетических факторов и влияния окружающей среды. Матери играют ключевую роль как на генетическом уровне, так и в воспитании детей. Однако важно помнить: развитие интеллекта — это процесс, который можно поддерживать через любовь, заботу и создание благоприятной образовательной среды.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»Новости Мира
16.12.2024, 14:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...