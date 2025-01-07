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07.01.2025, 13:25

Тренер сборной России заявил о тройном гражданстве

Новости Мира 0 579

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов признался, что у него тройное гражданство — России, Казахстана и Туркменистана. Его слова приводит «Матч ТВ», передает "Газета.RU"

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

«В Казахстане мне дали паспорт, потому что играл за эту сборную, а туркменский у меня уже был до этого. Тогда двойное гражданство у Туркменистана с Россией было официальным (как и по сегодняшний день тоже), поэтому, когда пишут, что у меня три паспорта, то это правда, все мои гражданства законные», — заявил он.

Кафанов дебютировал в профессиональном футболе за «Колхозчи» из Ашхабада.

выступал в чемпионате Казахстана за «Кайрат» Алма-Ата, «Елимай» Семипалатинск. В 1992—1993 годах в «Кайрате» его тренером был Курбан Бердыев. В Казахстане стал трехкратным чемпионом (1992, 1994, 1995), двукратным обладателем Кубка страны (1992, 1995). В СССР вратарь играл за саратовский «Сокол», «Уралмаш» из Свердловска. В 1998 году завершил карьеру «Нисе» из Туркменистана.

На его счету шесть матчей за сборную Казахстана и два за национальную команду Туркменистана.

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