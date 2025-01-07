Лукашенко заявил о желании пожить при новой власти

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Я за власть не держусь. Сделаю все, чтобы тихо и спокойно передать ее новому поколению. Надеюсь еще при новой власти пожить», — подчеркнул политик.

Также, по словам Лукашенко, белорусы очень трудолюбивый народ. Об этом он заявил после Рождественской службы в одном из белорусских храмов. Он добавил, что сейчас граждане страны регулярно подвергаются «душевным и психологическим атакам», но они все равно держатся, оставаясь добрыми и отзывчивыми людьми.

Ранее стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко пообещал белорусам непростой год.