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07.01.2025, 18:19

Деревянко рассказал, как бросил наркотики

Новости Мира 0 377

Актер Павел Деревянко рассказал в интервью наркологу Василию Шурову, что перестал употреблять марихуану из-за работы, передает "Газета.RU"

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Работой себя загрузил, ответственностью себя загрузил. Да. Надо делать дело», — поделился артист.

Деревянко признался, что не сразу полностью отказался от наркотиков. По словам актера, ему хотелось, поэтому «немножко употреблял». Артист старался «не гнобить» себя за то, что сорвался. Он отметил, что не так давно перестал это делать окончательно. При этом актер не отказался от алкоголя.

«Могу прийти, пару рюмочек себе налить вместе со своей девушкой любимой Зоей. Мы вместе самогончик прекрасно попиваем с ней. Болтаем, смеемся. Ну, ребят, я говорю как есть!» — рассказал актер.

По словам Деревянко, он начал употреблять марихуану, когда жил в Таганроге. Позже он попробовал и другие виды наркотиков. Артист отметил, что многих его знакомых, которые употребляли тяжелые виды запрещенных веществ, не стало.

В сентябре 2023 года Павел Деревянко пожаловался на свою глупость и недальновидность после того, как его обманул криптомошенник. Через год артист выиграл суд против криптоинвесторов.

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