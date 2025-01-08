Дар или проклятье: 4 расстройства, которые часто встречаются у гениальных и знаменитых людей

Ученые из Швеции провели исследование и пришли к неожиданным выводам. Им удалось найти взаимосвязь между творчеством и отклонениями в психике. И ведь действительно — в истории много знаменитых и гениальных людей, которые страдали теми или иными расстройствами личности. Какими именно, рассказали авторы портала « Русская семерка », передает hibiny.ru

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1. Дислексия. Нарушение способности к овладению навыками чтения и письма. При этом общая способность к обучению сохраняется. Наблюдаются трудности с чтением, правописанием и понимаем прочитанного.

С дислексией боролись Ганс Христиан Андерсон, Альберт Эйнштейн, Петр I, Леонардо да Винчи, Уолт Дисней и Стивен Спилберг.

2. Аутизм. Расстройство характеризуется выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения. Одно из исследований утверждает, что многие гении несут в себе много аутистических черт.

3. Обсессивно-компульсивное расстройство. Проявляется в непроизвольно возникающих навязчивых, мешающих и пугающих мыслях. Также могут присутствовать навязчивые действия. Параноидальное стремление постоянно мыть руки, стучать в дверь равное количество раз, патологическая любовь к уборке — все это может быть симптомами ОКР.

4. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Проявляется трудностями концентрации внимания и импульсивностью. Ген СДВГ до сих пор встречается у людей предприимчивых и успешных. Чаще всего именно они решительные и склонны к авантюре.

А ранее ученые выяснили, какие сны могут указывать на проблемы с психикой и нервами.