Журналиста с вырванным сердцем нашли в септике

Журналист, расследующий коррупцию в строительной отрасли Индии, был найден в септике, передает Liter.kz .

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По информации издания Metro, Мукеш Чандракар умер жестокой смертью, прежде чем его тело было найдено в септике и засыпано цементом, чтобы скрыть преступление.

Экспертиза о вскрытии показала, что 28-летний мужчина получил 15 переломов головы и ребер, у него была сломана шея, а некоторые органы удалены.

Врачи заявили, что не видели такого случая за свою карьеру более 12 лет, сообщает India Today.

По сообщениям местных СМИ, арестованы четыре человека, в том числе трое его родственников.