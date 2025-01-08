Столица Латвии с каждым годом все больше похожа на запущенный погост. Даже Рига пугающе быстро пустеет, не говоря уже о других куда более скромных по размеру городах. В Латвии стремительно развивается демографическая катастрофа, которая рано или поздно приведет к полному исчезновению страны, передает hibiny.ru

Фото: wheelchairtravel.org

На плачевную ситуацию в столице Латвийской республики внимание своих соотечественников обратил депутат сейма, лидер партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс. Слова политика цитирует «Царьград».

«Если мы с вами сейчас красиво поговорим о транзитных улицах, то Старая Рига превратилась в кладбище, особенно в зимний период! Половина кафе и ресторанов закрыты, Hotel de Rome возле памятника Свободы, который должен быть самым дорогим отелем, по-прежнему закрыт, отеля Tallink больше нет, Дума не может добиться его возвращения. В результате всем электромобилям в Старой Риге предоставили бесплатные парковочные места, и она превратилась в бесплатную парковку для электромобилей. Вся эта „система“ — она не для людей!» — эмоционально высказался Шлесерс.

Латвийский депутат указал лишь на малое отображение куда более серьезной проблемы. На примере безлюдной Риги он лишь аккуратно намекнул на стремительное вымирание всей страны. В 2024 году Латвия побила демографический антирекорд. В стране с почти двухмиллионным населением за три осенних месяца родилось всего 994 младенца. Эстония с Литвой демонстрируют примерно такие же катастрофические с точки зрения демографии показатели. При этом прибалтийские страны занимают лидирующие позиции в списке самых пьющих стран мира, не так давно составленном ЦРУ.

В Сети давно распространяются страшные ролики из той же Риги, демонстрирующие масштабы разрухи и запустения. Некогда европейская витрина СССР всего за несколько лет превратилась в символ деградации и самоуничтожения. Политики среднего звена тихо признают, что экономический кризис в какой-то мере спровоцировала и усугубила антироссийская политика высшего руководства. При этом лидеры прибалтийских стран лишь ускоряют процесс их уничтожения, разрывая последние связи с РФ и Белоруссией и уничтожая памятники вместо экстренных мер по спасению экономики.

Справка: население Латвии и Литвы сократилось почти на два миллиона человек с 1991 года. Эстония за эти годы потеряла 200 тысяч человек.