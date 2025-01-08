Российские туристы рассказали, что их шокировало на популярном пляже Таиланда в январе — никогда такого не было

Остров Пхукет, расположенный в Таиланде, стал очень популярным местом отдыха у россиян на новогодних праздниках. Параллельно с туристами из РФ приезжают европейцы, австралийцы и китайцы, что сделало ряд локаций курорта переполненными, передает hibiny.ru

Фото: соцсети

Особенно много отдыхающих в местечке под названием Карон. В чате в телеграм-канала «Пхукет Чат TravelAsk» туристы активно делятся фото, сделанными на побережье. Они отмечают, что Таиланд стал чем-то похож на Краснодарский край в разгар летнего сезона.

«Уезжали вчера с Карона — Архипо-Осиповка», — комментирует опубликованные фото с переполненного пляжа путешественница по имени Наталья, отмечая, что кадр сделан 1 января.

Фото: соцсети



Примечательно, что, выбирая отель на Кароне, стоит готовиться к тому, что отдыхать придется именно среди соотечественников, постоянно слушая на пляже русскую речь. Также россияне активно выбирают для отпуска гостиницы на курорте под названием Ката.

«Мать моя женщина, я точно сейчас на Карон и Кату не хочу. Поеду в деревню в глушь на Као Лак», — делится мнением посмотревшая фото с толпой людей на пляже туристка.

«Ужас какой-то. Это же Анапа в пик сезона», — комментирует пост еще один путешественник.

«Это реально на Кароне так много людей? Или стеб? Подскажите, выбираю отель, чтоб понимать точно», — выразил обеспокоенность один из россиян, читающий чат в Телеграм, посвященный теме отдыха на Пхукете.



Фото: соцсети



Справка: С середины ноября в Таиланде начался высокий сезон, из-за чего резко возросло число туристов. Длиться он будет до середины апреля, далее купаться станет опасно из-за сильных волн. Летом на пляжах Пхукета часто выставлены красные флаги.

Стоит отметить, что Таиланд вошел в топ-5 направлений для отпуска у россиян в 2024 году, заняв четвертую строчку, отмечают турагенты. На первом месте рейтинга разместилась Турция, далее идут Египет и ОАЭ. Пятое место досталось Китаю.

Ранее мы писали, что на Пхукете начались пляжные войны из-за бесконтрольного роста количества шезлонгов и туристов.