Ученые выяснили, какой напиток убивает тягу к спиртному

Ведущие специалисты университета Кальяри придумали эффективный и довольно-таки простой способ борьбы с тягой к спиртному, которая чаще всего перерастает в хронический алкоголизм, передает hibiny.ru

Фото: addictionadvocates.com

Лучшим лекарством от безудержного пьянства оказался обычный кофе. Эксперименты на крысах показали, что кофе надолго блокирует выброс дофамина от любого алкогольного напитка. Кофеин просто отбивает «алкогольный аппетит», причем довольно-таки надолго, лишая выпивающего его главной радости.

«Кофеин у животных, которые принимали его перед алкоголем, потенциально снижал восприятие воздействия спиртного», — отмечают ученые университета Кальяри.

Эксперты вертят, что кофе в определенных дозах позволит лечить и хронический алкоголизм. Пока точно известно, что чашка бодрящего напитка примерно за час до застолья способна отбить желание пить бокал за бокалом. Ко всему прочему кофе защищает мозг от деструктивного воздействия распада этанола в организме.

Справка: университет Кальяри — одно из старейших образовательных учреждений Италий. Был построен на острове Сардиния в 1606 году и начал работу в 1626 году после признания Папы Римского Павла V.

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