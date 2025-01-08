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08.01.2025, 18:53

В Кыргызстане отменят налог на транспорт. Его включили в цену на топливо

Новости Мира 0 587

Бонусом президент страны вводит амнистию для граждан с задолженностями, передает kolesa.kz

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

В Кыргызстане решили отказаться от транспортного налога. Соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров. Отмечается, что перемены связаны со вступлением с 1 января 2025 года в силу изменений в закон «О дорожном фонде», предусматривающих сбор одного сома с каждого литра бензина и дизеля.

Согласно тексту указа, кабинету министров КР предстоит в двухмесячный срок подготовить поправки, которые упразднят имущественный налог на транспорт. Бонусом президент поручил освободить от уплаты долгов граждан, которые не платили налог на автотранспорт до 1 января 2025 года, при условии, что в их отношении отсутствует судебный акт о взыскании.

Для справки: транспортный налог в Кыргызстане исчислялся в зависимости не только от объёма двигателя, но и от возраста автомобиля. К примеру, для машины с объёмом 2.5 литра не старше 5 лет он составляет 2250 сомов (13.75 тыс. тенге), от 5 до 10 лет — 1875 сомов (11.5 тыс. тенге), от 10 до 15 лет — 1500 сомов (около 9.2 тыс. тенге), а старше 15 лет — 1125 сомов (около 6.9 тыс. тенге).

Отметим, что о включении налога на транспорт в стоимость топлива не раз говорили и в Казахстане. Однако дальше предложений от граждан, общественных организаций и даже Комитета госдоходов дело так и не пошло.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
К кыргызов голова лучше работает, так получается.
09.01.2025, 03:22
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