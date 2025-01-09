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09.01.2025, 10:03

Все прелести «тоталитарного режима Путина»: американец впал в ступор от увиденного

Новости Мира 0 755

Приезжий из США побывал на Финляндском вокзале и поделился своими впечатлениями, передает hibiny.ru

Фото с сайта hibiny.ru
Фото с сайта hibiny.ru

Некоторые россияне до сих пор раболепствуют перед Западом. Тем временем многие иностранцы стоят на стороне России да ещё и искренне ею восхищаются, узнав нашу страну ближе. Они говорят о РФ в позитивном ключе, пишет «Царьград».

На Финляндском вокзале в Северной столице блогер из США оказался ночью. Он был удивлён тем, что там было светло, тепло и тихо. Работали кафе, электронные терминалы.

«Народу не так много, но здесь безопасно. А вы не боитесь оказаться на вокзалах в Европе, и особенно в США, в ночное время?» — написал в своём блоге американец.

Под его постом появились комментарии. Многим иностранцам он открыл глаза на прелести «тоталитарного режима Путина», где нет бомжей, грабителей, грязи.

«Трудно поверить, что это — Россия, нам же говорят, что это „страна тьмы“ и там очень опасно», «В Лондоне ночью спокойно только в собственной квартире», «В Париже в некоторых районах лучше не бывать даже днём», — написали иностранные интернет-пользователи.

При этом некоторые наши соотечественники в противовес им решили оставить под постом выдуманные пакости. Они обвинили блогера в показухе, оплаченной властями.

Психолог Наталья Семёнова считает, что русским, привыкшим к мнению, что на Западе лучше, придётся ещё долго из себя «выдавливать по капле раба».

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