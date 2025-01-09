Турция привела армию в боевую готовность из-за возможной операции в Сирии

Вооруженные силы Турции приведены в боевую готовность из-за возможной операцией в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), передает Tengrinews.kz со ссылкой на газету Türkiye .

Фото: instagram.com/savunmabakanligi

"Анкара, требуя от нового руководства Сирии принять необходимые меры против террористической организации, продолжает готовиться к любым сценариям. Войска на границе приведены в состояние боевой готовности для возможной операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Анкара активно работает над устранением террористической организации РПК как в Сирии, так и в Ираке. После свержения режима Башара Асада Турция заявила, что готова поддерживать Сирию в различных сферах - от восстановления инфраструктуры до здравоохранения. Одновременно предпринимаются шаги для ликвидации боевиков.

Турция также провела несколько встреч с лидером сирийского переходного правительства Ахмедом аль-Шараа, на которых выразила свои требования:

Террористы, которые не являются гражданами Сирии, включая выходцев из Турции, Ирана, Ирака и Европы, должны покинуть страну;

Все лидеры РПК, включая сирийцев, также должны покинуть Сирию. Сирийские члены группировки обязаны сложить оружие, а их дальнейшая судьба будет решаться сирийским правительством.

Между тем, глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Hürriyet заявил, что Анкара выдвинула ультиматум боевикам РПК в Сирии, а в случае игнорирования призывов военная операция может стать актуальной.

"Мы хотели бы решить все мирным путем, но, если это не получится, будет военная операция", - заявил он.

Напомним, что вооруженные повстанцы захватили сирийскую столицу в ночь на 8 декабря 2024 года после полутора недель стремительного продвижения по территории страны. Правивший Сирией с 2000 года Башар Асад бежал в Россию. Так, в Сирии закончилось правление партии "Баас", пришедшей к власти в стране в 1963 году.

Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при Башаре Асаде.