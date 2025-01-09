18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
527.23
544.05
5.05
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.01.2025, 12:37

Турция привела армию в боевую готовность из-за возможной операции в Сирии

Новости Мира 0 495

Вооруженные силы Турции приведены в боевую готовность из-за возможной операцией в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), передает Tengrinews.kz со ссылкой на газету Türkiye.

Фото: instagram.com/savunmabakanligi
Фото: instagram.com/savunmabakanligi

"Анкара, требуя от нового руководства Сирии принять необходимые меры против террористической организации, продолжает готовиться к любым сценариям. Войска на границе приведены в состояние боевой готовности для возможной операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Анкара активно работает над устранением террористической организации РПК как в Сирии, так и в Ираке. После свержения режима Башара Асада Турция заявила, что готова поддерживать Сирию в различных сферах - от восстановления инфраструктуры до здравоохранения. Одновременно предпринимаются шаги для ликвидации боевиков.

Турция также провела несколько встреч с лидером сирийского переходного правительства Ахмедом аль-Шараа, на которых выразила свои требования:

  • Террористы, которые не являются гражданами Сирии, включая выходцев из Турции, Ирана, Ирака и Европы, должны покинуть страну;
  • Все лидеры РПК, включая сирийцев, также должны покинуть Сирию. Сирийские члены группировки обязаны сложить оружие, а их дальнейшая судьба будет решаться сирийским правительством.

Между тем, глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Hürriyet заявил, что Анкара выдвинула ультиматум боевикам РПК в Сирии, а в случае игнорирования призывов военная операция может стать актуальной.

"Мы хотели бы решить все мирным путем, но, если это не получится, будет военная операция", - заявил он.

Напомним, что вооруженные повстанцы захватили сирийскую столицу в ночь на 8 декабря 2024 года после полутора недель стремительного продвижения по территории страны. Правивший Сирией с 2000 года Башар Асад бежал в Россию. Так, в Сирии закончилось правление партии "Баас", пришедшей к власти в стране в 1963 году.

Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при Башаре Асаде.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»Новости Мира
16.12.2024, 14:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...