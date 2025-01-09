Telegram стал массово выдавать данные пользователей властям США

Бот популярной соцсети и мессенджера Telegram – Transparency Reports предоставил данные о пользователях по запросу властей США, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 404 Media .

Фото: depositphotos.com/ rafapress

По информации, полученной от Transparency Reports, с 1 января по 30 сентября 2024 года Telegram выполнил 14 запросов от США на предоставление "IP-адресов и/или номеров телефонов", что затронуло 108 пользователей. Однако в целом за 2024 год было выполнено 900 запросов, затронувших 2253 пользователя.

"Несмотря на то, что данные формально охватывают весь 2024 год, рост со 108 затронутых пользователей в октябре до 2253 к концу года показывает, что подавляющее большинство выполненных запросов пришлось на последний квартал 2024 года. Это свидетельствует о значительном увеличении числа запросов правоохранительных органов, которые Telegram удовлетворил", – указывается в публикации.

Скриншот отчета бота Transparency Reports

Отмечается, что Telegram особенно популярен среди хакеров, мошенников, насильников, преступников, занимающихся насилием над детьми, и других злоумышленников. Причиной этого является не столько безопасность сообщений (по умолчанию сообщения в Telegram не имеют сквозного шифрования, и преступники редко используют эту функцию), сколько социально-сетевая природа приложения.

"Она позволяет создавать массовые каналы и чаты, где сотни или тысячи людей могут легко находить и общаться друг с другом. Также ранее Telegram воспринимался как платформа, которая неохотно предоставляет данные пользователей властям даже по запросу", – говорится в публикации.

Вместе с тем в своем Telegram-канале Павел Дуров отреагировал на заявление Марка Цукерберга, который ранее сообщил, что Meta откажется от фактчекинга в Facebook и Instagram. Он написал, что гордиться тем, "что Telegram поддерживал свободу слова задолго до того, как это стало политически безопасным".

"Наши ценности не зависят от избирательных циклов в США. Сегодня другие платформы заявляют, что теперь у них будет меньше цензуры. Но настоящий тест их вновь обретенных ценностей наступит, когда политические ветры снова изменятся. Легко говорить, что ты что-то поддерживаешь, когда тебе ничем не приходится рисковать", – подчеркнул Дуров.

Напомним, что в сентябре 2024 года основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил об изменениях в правилах платформы, сообщив, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы.

Ранее расследование в отношении Telegram было начато после задержания в августе Павла Дурова спецслужбами Франции.

39-летнему Дурову были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, связанным с непринятием мер по пресечению распространения экстремистского и противозаконного контента в популярном мессенджере.

28 августа его освободили из-под стражи в Париже под залог в 5 миллионов евро. Дурову запретили покидать Францию, обязав дважды в неделю отмечаться в полиции.

Позже стало известно, что он согласился работать с правоохранительными органами и начал передавать им информацию, на основании которой можно установить личности пользователей Telegram. Также стало известно, что брата Павла Дурова заставляют приехать во Францию для дачи показаний.