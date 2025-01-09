18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
527.23
544.05
5.05
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.01.2025, 13:19

Telegram стал массово выдавать данные пользователей властям США

Новости Мира 0 470

Бот популярной соцсети и мессенджера Telegram – Transparency Reports предоставил данные о пользователях по запросу властей США, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 404 Media.

Фото: depositphotos.com/ rafapress
Фото: depositphotos.com/ rafapress

По информации, полученной от Transparency Reports, с 1 января по 30 сентября 2024 года Telegram выполнил 14 запросов от США на предоставление "IP-адресов и/или номеров телефонов", что затронуло 108 пользователей. Однако в целом за 2024 год было выполнено 900 запросов, затронувших 2253 пользователя.

"Несмотря на то, что данные формально охватывают весь 2024 год, рост со 108 затронутых пользователей в октябре до 2253 к концу года показывает, что подавляющее большинство выполненных запросов пришлось на последний квартал 2024 года. Это свидетельствует о значительном увеличении числа запросов правоохранительных органов, которые Telegram удовлетворил", – указывается в публикации.

Скриншот отчета бота Transparency Reports

Отмечается, что Telegram особенно популярен среди хакеров, мошенников, насильников, преступников, занимающихся насилием над детьми, и других злоумышленников. Причиной этого является не столько безопасность сообщений (по умолчанию сообщения в Telegram не имеют сквозного шифрования, и преступники редко используют эту функцию), сколько социально-сетевая природа приложения.

"Она позволяет создавать массовые каналы и чаты, где сотни или тысячи людей могут легко находить и общаться друг с другом. Также ранее Telegram воспринимался как платформа, которая неохотно предоставляет данные пользователей властям даже по запросу", – говорится в публикации.

Вместе с тем в своем Telegram-канале Павел Дуров отреагировал на заявление Марка Цукерберга, который ранее сообщил, что Meta откажется от фактчекинга в Facebook и Instagram. Он написал, что гордиться тем, "что Telegram поддерживал свободу слова задолго до того, как это стало политически безопасным".

"Наши ценности не зависят от избирательных циклов в США. Сегодня другие платформы заявляют, что теперь у них будет меньше цензуры. Но настоящий тест их вновь обретенных ценностей наступит, когда политические ветры снова изменятся. Легко говорить, что ты что-то поддерживаешь, когда тебе ничем не приходится рисковать", – подчеркнул Дуров.

Напомним, что в сентябре 2024 года основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил об изменениях в правилах платформы, сообщив, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы.

Ранее расследование в отношении Telegram было начато после задержания в августе Павла Дурова спецслужбами Франции.

39-летнему Дурову были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, связанным с непринятием мер по пресечению распространения экстремистского и противозаконного контента в популярном мессенджере.

28 августа его освободили из-под стражи в Париже под залог в 5 миллионов евро. Дурову запретили покидать Францию, обязав дважды в неделю отмечаться в полиции.

Позже стало известно, что он согласился работать с правоохранительными органами и начал передавать им информацию, на основании которой можно установить личности пользователей Telegram. Также стало известно, что брата Павла Дурова заставляют приехать во Францию для дачи показаний.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»Новости Мира
16.12.2024, 14:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...