Туристы массово бросают свои брендовые дорогие куртки в гостиницах Финляндии

Сотрудники финских отелей столкнулись с необычной проблемой. Туристы, приезжающие в Лапландию, считающуюся родиной Санта-Клауса, массово оставляют свои дорогие пуховики в номерах гостиниц, передает hibiny.ru

Фото: thesun.co.uk

Это может быть связано с двумя факторами. Во-первых, большое количество туристов приезжает на родину Санта-Клауса из стран, где круглый год стоит теплая погода, а потому массивные куртки там не нужны. Во-вторых, пуховики могут попросту не помещаться в багаж, передает abnews.ru со ссылкой на Yle*.

За зиму брошенных в отелях Лапландии курток набирается по несколько мешков, среди них есть и брендовые вещи. Сотрудники гостиниц стали размещать объявления для постояльцев с просьбой приносить зимние вещи, которые не влезли в багаж, на стойку портье, а не бросать их в номерах.

Впоследствии одежду обещают отправлять в благотворительные организации, чтобы у тех было больше возможностей помогать нуждающимся людям.

Справка: В Лапландию туристы ездят не только для того, чтобы побывать на родине Санта-Клауса в деревне-мастерской Йоулупукки. Среди популярных развлечений указывается катание на снегоходах, сафари на хаски, также там можно увидеть полярное сияние.