Появились iPad, которые уничтожают данные после смерти владельца

Компания Zugu представила на CES 2025 необычный набор In Case of Death («На случай смерти») стоимостью $1500. В комплект входит 11-дюймовый iPad Pro на M4, защитный чехол, умное кольцо и доступ к фирменному приложению. Система позволяет пользователю заранее настроить действия, которые выполнит планшет после его смерти. Об этом сообщает издание Android Authority (AA), передает "Газета.RU"
После констатации смерти владельца (определяемой умным кольцом по комплексу показателей: остановка сердца, резкое падение температуры тела и уровня кислорода в крови), iPad выполнит заданные действия. Ими могут быть удаление истории браузера, блокировка планшета для предотвращения доступа к данным, а также, по желанию, автоматическая отправка прощального твита (например, «Отключаюсь навсегда, друзья. Буквально. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой некролог #ПоследнийПост #БезФильтров #СердцеОстановилось #RIPme») и бесконечный проигрыш ролика Never Gonna Give You Up Рика Эстли.
Zugu подчеркивает, что кольцо распознает снятие для зарядки и срабатывает только при одновременном определении нескольких признаков смерти человека.
Примечательно, что в комплект In Case of Death также входит страховка AppleCare Plus на случай поломки iPad до кончины владельца.
Для работы системы требуется наличие iPhone.
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