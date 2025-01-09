Гражданам стран СНГ придется сообщать о цели поездки в Латвию

Парламентская комиссия по национальной безопасности подготовила и подала в парламент Латвии поправки к закону "Об иммиграции", согласно которым гражданам стран-участниц СНГ перед въездом в страну необходимо будет предоставлять информацию о цели поездки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Delfi .

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Законопроект установит, что граждане стран СНГ перед въездом в Латвию обязаны будут предоставить информацию о цели поездки, времени и месте пребывания, маршруте, контактной информации, занимаемых должностях, а также о том, были ли они кандидатами на выборах, статусе должностного лица и службе в разных ведомствах.

За непредоставление этой информации или предоставление ложных сведений может быть наложен штраф до 2000 евро (более 1 миллиона тенге). Этот штраф сопоставим с санкциями за другие правонарушения аналогичного характера. Обязанность предоставлять информацию важна для предотвращения угроз государственной безопасности, поэтому ее невыполнение считается серьезным нарушением, объясняют авторы законопроекта.

Одновременно законопроект предусматривает исключения для лиц с дипломатическим иммунитетом или тех, кто совершает краткосрочные поездки для выполнения официальных функций или обеспечения технической поддержки. Эти лица не обязаны предоставлять информацию перед въездом в Латвию.

Кроме того, Комиссия по национальной безопасности разработала поправки к закону о государственной границе Латвийской Республики, согласно которым гражданам стран СНГ разрешение на пребывание в приграничной зоне Латвии будет выдаваться только с согласия местной Службы государственной безопасности.