В Москве женщина очистила мандарин и выиграла миллион рублей

В Москве женщина по имени Аминат выиграла конкурс по очистке мандаринов и получила миллион рублей. Об этом пишет газета Metro , передает "Газета.RU"

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Финал конкурса проходил в парке «Сокольники». За главный приз боролись более трех тыс. человек, которые очистили более 950 килограммов мандаринов в ходе состязания.

Победителем среди пяти рекордсменов стала женщина, которая сняла кожуру с мандарина длиной 81 сантиметр. За свои старания она получила приз в миллион рублей. Отмечается, что ее результат не стал абсолютным рекордом, поскольку на отборочном этапе один из участников смог снять с мандарина 95-сантиметровую полоску кожуры.

До этого сообщалось, что житель Сахалина купил билет в онлайн-приложении «Столото» и выиграл 1 млрд руб. в новогоднем розыгрыше «Русского лото». Победитель второго тура новогоднего 1604-го тиража конкурса стал четвертым лотерейным миллиардером.

Ранее мужчина выиграл $30 тыс. по пути на работу.