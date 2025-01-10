Роскошный дом сына Байдена сгорел дотла в Калифорнии

Дом сына действующего президента США Джо Байдена Хантера полностью сгорел в Малибу в результате пожаров в Калифорнии, рассказывает Tengri Life .

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Как пишет Daily Mail, руины остались от роскошной недвижимости, которая ранее представляла собой трехкомнатный дом с тремя ванными, построенный в 1950-х годах, с панорамным видом на Тихий океан.

Дом стоимостью 4 миллиона долларов, где 54-летний Хантер жил с женой Мелиссой Коэн, оказался одним из более чем 1000 домов, уничтоженных пожарами, бушующими в эти дни в Лос-Анджелесе.

"Когда-то этот живописный дом с белыми стенами и окнами от пола до потолка представлял собой райский уголок. Теперь же на его месте остались лишь обугленные развалины, из которых возвышаются два дымохода", - говорится в материале.

Роскошный арендный дом имел изысканную кухню и "гостевую студию с частным балконом с видом на океан, идеально подходящую для творчества". Хантер использовал студию для создания своих картин. Сын Байдена и его супруга живут в Малибу около трех лет.

Кроме того, сгорел соседний дом, арендованный сотрудниками Секретной службы для охраны Хантера. Стоимость аренды этого дома составляла 16 000 долларов в месяц, а расходы покрывались за счет налогоплательщиков США, отметило издание.

Пожары, охватившие Лос-Анджелес, оставили пепелище вместо роскошных особняков. Стихия не щадит никого, лишая звезд не только имущества, но и места, которое они называли домом. Кто именно из американских звезд пострадал, читайте в материале.

Напомним, власти сообщили, что в результате пожара в окрестностях Лос-Анджелеса в Итоне погибли пять человек. Президент США Джо Байден распорядился о выделении федеральной помощи в дополнение к усилиям штата.