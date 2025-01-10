Ученые предупредили об опасности загрязнения наркотиками подержанных автомобилей

Приобретая машину на вторичном рынке, покупатели не всегда могут доподлинно узнать ее историю. Новое исследование показало, что если в автомобиле ранее употребляли или хранили наркотики, это может отравить новых владельцев транспорта, сообщает Zakon.kz.

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Разобраться в вопросе взялись специалисты в области гигиены окружающей среды из Университета Флиндерса в Австралии. Их статью недавно опубликовал журнал Forensic Chemistry.

Следы метамфетамина, оборот и применение которого в Казахстане запрещены, могут легко распространяться внутри автомобиля. Впоследствии третичное воздействие наркотического вещества способно вызывать головные боли, проблемы с дыханием, изменения в когнитивных функциях и поведении.

С помощью тестов ученые определили степень загрязненности метамфетамином разных поверхностей и воздуха в двух автомобилях.

В итоге метамфетамин обнаружили в 85% мазков с непористых и пористых поверхностей и в 93% срезанных в салоне материалов. Следы вещества нашли даже в третьем и четвертом мазках с пластиковых покрытий машин. Также его выявили во всех пробах воздуха из автомобилей.

По словам ученых, полученные результаты поднимают проблему возможного скрытого загрязнения наркотиками подержанных авто. Не зная о нем, новые владельцы подвергают опасности здоровье – свое и пассажиров. Австралийские специалисты продолжают исследования в этой области.