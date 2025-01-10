Президент Украины Владимир Зеленский стал богаче американского предпринимателя Илона Маска. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в социальной сети Х, передает "Газета.RU"

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«Он не будет транзитировать газ в европейские страны. Почему? Команда Зеленского сделала Украину мировым центром мошенничества», — написала она.

Панченко утверждает, что Зеленский за 2024 год вместе со своей командой заработал более $12 млрд только на телефонных аферах. Всего с начала военного конфликта, отмечает она, общий доход команды украинского лидера от мошеннических действий превысил $60 млрд. В свою очередь состояние Маска превышает $400 млрд.

До этого Панченко рассказала, что Зеленский вывозит коррупционные деньги наличными через Одесский порт, отправляя доллары в контейнерах как дипломатический груз в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар. Она подчеркнула, что сумма в €500 млн, предложенная Зеленским премьер-министру Словакии Фицо в обмен на согласие на вступление Украины в НАТО, не является значимой для украинского лидера, учитывая его коррупционные схемы.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский нарочно ведет Украину к катастрофе.