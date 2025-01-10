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10.01.2025, 13:45

Когда стоит отказаться от кофе, чтобы сохранить здоровье - 4 сигнала организма о помощи

Новости Мира 0 644

Чашечка кофе — один из главных утренних ритуалов у многих людей. Этот напиток бодрит и наполняет дом приятным ароматом. У него есть полезные свойства, но кофе может нанести организму вред, особенно при злоупотреблении, передает hibiny.ru

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Предельно безопасной нормой кофе считается 400 мг в сутки (2−4 чашки). Терапевт Надежда Чернышова сообщила, что употребление кофе в больших дозах вредит сердечно-сосудистой системе, пишет «Москва 24». Врач советует пить не более 2 чашек напитка в день.

Впрочем, при появлении 4 симптомов кофе стоит исключить из рациона. Во-первых, кофе лучше не пить, если появляется изжога. Кофеин расслабляет пищеводный сфинктер, из-за чего желудочная кислота попадает в пищевод.

Второй симптом — бессонница и тревожность ночью. Чтобы нормально спать ночью, стоит отказаться от кофеина минимум за 6 часов до сна.

Третья проблема — зависимость от кофе. Если без кофе сложно жить, значит появилась зависимость. В таком случае нужно постепенно снижать дозу кофеина.

Четвертый симптом — лишний вес. Кофе на время дарит чувство сытости, но после него голод может заметно усилиться.

Статья носит информационный характер. Не является медицинским назначением. Требуется консультация специалиста.

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