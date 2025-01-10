«Под колпаком у собственной жены»: супругу Башара Асада Асму подозревают в связях с британской разведкой

Асму Асад подозревают в работе на британскую разведку ещё до замужества со свергнутым сирийским лидером. Об этом пишет Sky News Arabia , передает hibiny.ru

Фото: nbcnews.com

Сирийским журналистом Низаром Найуфом были опубликованы секретные документы спецслужб, датированные 90-ми годами. Оказалось, что за Асадом следили ещё, когда он проходил обучение в Лондоне.

Разведка САР направила отцу Башара Хафезу Асаду информацию. Возможно поэтому тот был против свадьбы сына.

В документах указано, что Асме удалось получить работу в банке JP Morgan в Лондоне благодаря Элизе Боулер, которая была сотрудницей британской разведки. Асад занималась азиатскими инвестициями.

Однако издание указывает на то, что сейчас доказать правдивость документов нереально.

Справка: Асма Асад родилась в Британии. Она принадлежит к известному роду сирийских суннитов. Башар Асад познакомился с ней в первой половине 1990-х, когда проходил стажировку в Англии. У пары трое детей: сыновья Хафез (2001) и Карим (2004) и дочь Зейн (2003).