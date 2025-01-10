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10.01.2025, 15:26

Андрей Губин снова пропал: психиатр озвучил страшное предположение о его болезни

Новости Мира 0 557

Звезду 90-х, певца Андрея Губина, снова потеряли. Такое уже случалось, когда он пропадал со связи с обществом из-за тяжелой болезни. Но летом 2024-го он даже вышел на сцену, появлялся в обществе девушки. Однако потом стало известно, что его состояние ухудшилось, сообщает Zakon.kz.

Фото: Instagram/newwave_official
Фото: Instagram/newwave_official

СМИ стали писать осенью 2024 года, что болезнь Андрея Губина прогрессирует. А в настоящее время все недоумевают, где он находится.

Поклонники бьют тревогу. Певец уже больше месяца не выходит с ними на связь. Соседи по подъезду тоже общались с ним достаточно давно. По их словам, 50-летний артист тогда выглядел нездоровым. Было заметно, как ему тяжело, пишет Пятый канал.

"Он плохо себя чувствует. Что-то в последнее время вообще плохой. Нездоровый", – поделился сосед Губина.
"Слушайте, последний месяц я его не видела. Может быть, действительно что-то случилось?" – предположила соседка певца.

Андрей Губин уже 20 лет страдает от болей, вызванных редкой патологией – левосторонней прозопалгией лица. Такой диагноз называет сам артист. Но нашелся специалист, который подверг сомнению этот диагноз.

"То, что он себе придумал прозопалгию, неизвестную боль в области лица, потратил миллиарды долларов, все врачи ему сказали: "Вылечить тебя невозможно, ты скоро умрешь", – это опять его история в рамках бреда. Пациент с большой психиатрией. На мой взгляд, это такая малопрогредиентная шизофрения с распадом личности", – объяснил психиатр Василий Шуров.

Врач считает, что причина состояния Андрея кроется в отсутствии творчества и полной изоляции, в которую он загнал себя после смерти родителей.

"Он ни с кем не поддерживает никаких отношений. Ведет жизнь отшельника. Несколько лет назад он пришел давать интервью. Я там увидел бред преследования с тяжелой паранойей, что где бы он ни появился, постоянно идет ремонт, его одежду портят. Он пытался ходить в фитнес, у него там пальто пострадало. Когда он выходит из дома, его начинают обгонять и говорить: "Карлики вышли гулять". То есть он демонстрировал бредовую симптоматику, острую", – уточнил психиатр Шуров.

Он уверен, что Губину нужна профессиональная медицинская помощь, причем как можно скорее.

"В дальнейшем будет полный распад личности и тяжелая инвалидность, если им не займутся. В рамках бреда он может на кого-то напасть, совершить суицид, какое-то опасное деяние. Без лечения с ним может случиться все, что угодно. Я удивляюсь, что до сих пор ничего не случилось", – заявил Шуров.

Коллеги по шоу-бизнесу так не считают. Они думают, что с психическим состоянием Губина все в порядке. Просто в какой-то момент он пресытился славой и решил уйти из профессии.

"Вы знаете, иногда это все надоедает. Сначала ты к этому стремишься, а потом ты от этого хочешь отказаться. Наверное, у него какое-то свое видение жизни сегодня", – предположил продюсер Иосиф Пригожин.

Что касается появления Губина на фестивале и на вечере Игоря Крутого, то Шуров считает, что это все от нехватки денег.

Летом 2024 года в Сочи на песенном конкурсе "Новая волна" состоялся творческий вечер, посвященный юбилею некогда популярного артиста Андрея Губина. Сам он там не пел, но появился на сцене, что стало настоящим событием. Позже композитор Игорь Крутой рассказал подписчикам об отдельной встрече с Андреем Губиным и поделился, что уговаривает его вернуться на сцену.

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