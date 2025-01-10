Врач объяснил, кто может отравиться самой обычной питьевой водой

Обычная питьевая вода может вызвать серьезное отравление, которое может привести даже к летальному исходу. Об этом радио Sputnik рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов ., передает hibiny.ru

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Медик отметил, что в группе риска водным отравлением находятся очень маленькие дети и профессиональные спортсмены. По словам врача, груднички «переливаются» и обезвоживаются намного быстрее, чем взрослые. Чаще всего водное отравление происходит во время грудничкового плавания. Ребенок может просто заглотить слишком много воды, что может привести к интоксикации с резкими нарушениями всех функций организма.

Спортсмены тоже могут просто перепить питьевой воды во время занятий или соревнований. Подобные инциденты довольно часто происходят во время длинных марафонов. Некоторые бегуны даже впадали в кому из-за переизбытка в организме чистой питьевой воды, который вызывает тяжелые электролитные нарушения с тяжелыми последствиями для головного мозга и сердца.

«При потере большого количества и жидкости, и электролитов, восполнялась только жидкость, а оставшиеся в организме электролиты дальше разводили питьевой водой. В итоге получали очень низкое содержание натрия в крови», — объяснил Водовозов.

Отравление водой у спортсменов, по словам врача, может привести даже к летальному исходу если интоксикация спровоцирует фатальную аритмию.

Справка: фатальная аритмия — нарушение сердечного ритма, сопровождающееся острыми расстройствами гемодинамики, которые могут привести к летальному исходу без экстренной медицинской помощи.

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