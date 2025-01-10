18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.81
542.72
5.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.01.2025, 17:23

Врач объяснил, кто может отравиться самой обычной питьевой водой

Новости Мира 0 512

Обычная питьевая вода может вызвать серьезное отравление, которое может привести даже к летальному исходу. Об этом радио Sputnik рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов., передает hibiny.ru

Фото: nationaltoday.com
Фото: nationaltoday.com

Медик отметил, что в группе риска водным отравлением находятся очень маленькие дети и профессиональные спортсмены. По словам врача, груднички «переливаются» и обезвоживаются намного быстрее, чем взрослые. Чаще всего водное отравление происходит во время грудничкового плавания. Ребенок может просто заглотить слишком много воды, что может привести к интоксикации с резкими нарушениями всех функций организма.

Спортсмены тоже могут просто перепить питьевой воды во время занятий или соревнований. Подобные инциденты довольно часто происходят во время длинных марафонов. Некоторые бегуны даже впадали в кому из-за переизбытка в организме чистой питьевой воды, который вызывает тяжелые электролитные нарушения с тяжелыми последствиями для головного мозга и сердца.

«При потере большого количества и жидкости, и электролитов, восполнялась только жидкость, а оставшиеся в организме электролиты дальше разводили питьевой водой. В итоге получали очень низкое содержание натрия в крови», — объяснил Водовозов.

Отравление водой у спортсменов, по словам врача, может привести даже к летальному исходу если интоксикация спровоцирует фатальную аритмию.

Справка: фатальная аритмия — нарушение сердечного ритма, сопровождающееся острыми расстройствами гемодинамики, которые могут привести к летальному исходу без экстренной медицинской помощи.

Статья носит информационный характер. Не является медицинским назначением. Требуется консультация специалиста.

Ранее мы писали о популярных мифах о пользе воды с лимоном.

Также мы объясняли, почему эксперты считают воду из крана «мертвой».

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»Новости Мира
16.12.2024, 14:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...